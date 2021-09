L'uomo che coltiva marijuana nel giardino dell'azienda in cui lavora

Un 58enne è stato arrestato dai carabinieri per produzione di droga. L'uomo, custode di una ditta a Orbassano, in provincia di Torino, è stato sorpreso mentre innaffiava una piantagione di marijuana nel giardino dell'azienda presso la quale lavora. La coltivazione era composta da 70 piante fiorite in vasi singoli, di altezza media tra i 150 e i 170 centimetri. I titolari dell'attività sono estranei ai fatti contestati al custode. All'interno dell'abitazione del 58enne è stato rinvenuto un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. L'uomo è stato arrestato e collocato ai domiciliari.

Sempre nel Torinese, a Castellamonte, i militari dell'Arma di Ivrea hanno arrestato un operaio di 21 anni che durante un controllo stradale ha ignorato il loro alt. Bloccato poco dopo, è stato trovato in possesso di una busta in cellophane con un panetto di 100 grammi di hashish e 57 grammi di marijuana. Negli slip aveva nascosto una seconda busta con altri 100 grammi di stupefacente oltre a 150 euro nelle tasche dei pantaloni. Il 21enne è ora ai domiciliari.