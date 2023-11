Coltiva marijuana light ma finisce nei guai lo stesso: ecco perché

Un uomo di 57 anni di Villasor, in Sardegna, è finito nei guai per aver coltivato in casa canapa sativa light. A far scattare la denuncia sono stati i carabinieri della stazione di Serramanna che, dopo un'ispezione nell'ovile dell'azienda del coltivatore hanno trovato un ingente quantitativo di marijuana light, in buona parte già stoccato e confezionato illegalmente.

Per l'uomo è scattata una denuncia per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni per la coltivazione e la filiera agro-industriale della marijuana legale. L'uomo era già noto alle forze dell'ordine per essere un coltivatore di canapa light e, come confermato anche dai militari, disponeva delle fatture relative all'acquisto di semi con una percentuale di Thc inferiore a quanto disposto dai parametri europei, ossia tra 0,23 e 0, 6%. Durante i controlli i carabinieri hanno scoperto anche che l'uomo aveva già provveduto, oltre alle normali procedure di taglio ed essiccazione, a stoccare il prodotto semilavorato, confenzionandolo senza le dovute autorizzazioni.

Questo ha fatto scattare il sequestro di tutta la marijuana: 84 chilogrammi divisi in 15 sacchi di plastica e quattro scatole di cartone di vario peso, insieme ad 85 confezioni in plastica da due grammi ciascuna per la vendita al dettaglio nei distributori automatici. Gli inquirenti hanno posto sotto sequestro anche un bilancino di precisione utilizzato per dosare la quantità di canapa da inserire nelle confezioni.

