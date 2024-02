Il commercialista evasore totale: 100mila euro di "entrate", ma prendeva il reddito di cittadinanza

Commercialista con un reddito da 100mila euro, ma anche titolare di reddito di cittadinanza. Lo hanno scoperto i finanzieri di Bologna, nel corso di un controllo fiscale: titolare di tre distinte partite Iva, in poco più di un anno l'uomo avrebbe occultato al fisco tutti i redditi conseguiti, pari - appunto - a oltre 100mila euro.

Oltre ad aver "mascherato" i suoi guadagni, il professionista avrebbe chiesto e ottenuto anche l'assegno di Rdc, percepito per oltre 3 anni pur senza averne diritto. L'uomo sarebbe riuscito a incassare circa 30 mila euro ed è stato denunciato anche per il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche.

Non solo. La guardia di finanza spiega in una nota che per il "disbrigo" di alcuna pratiche, il commercialista "era coadiuvato da una dipendente a tempo pieno priva di contratto lavorativo, quindi completamente in nero".