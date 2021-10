La commissione antimafia contro la serie tv Gomorra

Aprire un focus sul fenomeno criminale in Puglia, attraverso incontri della Commissione antimafia in ogni singola provincia, oltre alla calendarizzazione di audizioni con i prefetti, i procuratori e rappresentanti delle forze dell’ordine. È questo quanto annunciato dal presidente della Commissione antimafia Renato Perrini, in occasione delle audizioni dei rappresentanti dell’associazione Libera, dell’associazione Ultimi e del comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura. L'incontro, finalizzato ad un approfondimento della conoscenza del fenomeno mafioso e corruttivo, ha posto in evidenza la necessità di adottare iniziative volte alla crescita della cultura della legalità. Perrini ha anche espresso l’esigenza di una seduta monotematica del Consiglio regionale con la eventuale presentazione di una mozione ad hoc condivisa non solo dai componenti della commissione.

Come riporta anche FoggiaToday, sotto accusa la serie televisiva Gomorra ed i racconti dai quali è tratta, il vicepresidente dell’associazione “Ultimi” PierPaolo Mascione ha sottolineato che quella produzione letteraria e televisiva ha prodotto emulazioni dannose: “Servono modelli esemplari per i giovani – ha detto – vista anche la grave crisi della famiglia nella società contemporanea. La mafia è un cancro, ma con azioni mirate può essere debellata”.

Pippo Cavaliere del “Comitato di solidarietà delle vittime di estorsione e di usura”, oltre che presidente onorario dell’associazione “Buon samaritano”, ha ribadito con forza che a Foggia la situazione è drammatica e il condizionamento che ne deriva è insopportabile, “ma bisogna lavorare sui cittadini perché comprendano che è necessario lavorare di fianco alle istituzioni con la denuncia dei fenomeni criminali”.

Il contrasto alla criminalità non può essere demandato solo allo stato non perché è una battaglia troppo grande occorre la collaborazione di cittadini e delle vittime, “chi ha denunciato non ha mai avuto ritorsioni ed è stato risarcito dallo Stato” – ha detto Cavaliere – e la Regione deve diffondere queste informazioni. Serve un ridisegno della geografia giudiziaria nella provincia di Foggia altrimenti si rischia di condannare un territorio alla morte, anche economica, in tal senso è necessaria una richiesta a ministero. Il referente regionale di “Libera” don Angelo Cassano, ha ribadito l’importanza della memoria delle vittime di mafia, sollecitando l’impegno di ogni cittadino. “La magistratura è lodevole – ha detto – ma è importante la cittadinanza attiva per la prevenzione educativa”.