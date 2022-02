Precipita in un burrone profondo 85 metri: morto un uomo

Ieri un uomo ha perso la vita dopo essere scivolato in un burrone profondo 85 metri. Mario Caprani, di 83 anni stava passeggiando su un sentiero, conosceva bene la zona, abitava lì vicino, ma non si sa come è perché sia scivolato in quel burrone. Non vedendolo rientrare sono partite le ricerche, attorno alle ore 19. L'uomo è stato trovato un'ora e mezzo dopo dai soccorritori, ad Argegno in località Sant'Anna, in provincia di Como. Accorsi sul luogo del ritrovamento le squadre del soccorso alpino, i vigili del fuoco, gli specialisti del Saf e i carabinieri, ma non c'è stato nulla da fare, l'uomo era già morto.