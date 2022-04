Si schianta con la moto contro una Smart: morto 37enne

Giovane appassionato di moto perde la vita in un tragico incidente stradale sulla Napoleona, a Como. Lascia la compagna e un figlio di tre anni. Ieri pomeriggio Massimiliano Travascio stava tornando a casa in sella alla sua moto, una Suzuki di grossa cilindrata, quando in corrispondenza di un curvone si è schiantato contro una Smart che proveniva in discesa nella direzione opposta, in uno scontro quasi frontale. Il ragazzo originario di Policoro, in provincia di Matera, ma residente a Lazzate, in Brianza, è morto sul colpo. Inutili i soccorsi del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, mentre è rimasto solo leggermente ferito il bimbo di 1 anno che viaggiava sull'auto.

Massimiliano Travascio, di professione saldatore, era un volontario del Gvat, un gruppo di ausilio territoriale: "Era tra i volontari più attivi del Gvat, aveva entusiasmo e si metteva a disposizione per i turni serali sul territorio, era un generoso, siamo vicini alla sua famiglia per questa terribile perdita", così lo ha voluto ricordare Andrea Monti, assessore di Lazzate.