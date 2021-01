La festa di compleanno con 39 persone sotto un tendone con cucina e angolo bar

Ad insospettire i carabinieri sono state le numerose auto insolitamente parcheggiate nella zona. A quel punto è scattato un controllo. I militari della compagnia di Mocalieri, intervenuti sul posto, hanno interrotto una festa di compleanno organizzata nel pomeriggio di ieri in una tensostruttura di trecento metri quadri appositamente allestita su un terremo di via Candiolo ad Orbassano, cittadina in provincia di Torino.

La festa di compleanno con 39 persone sotto un tendone ad Orbassano

L'area è di proprietà di un 62enne di etnia sinti con numerosi precedenti penali, mentre la struttura ricoperta da un tendone bianco era dotata di cucina per preparare i pasti, bar, area ristoro e persino un impianto musicale. All’evento erano presenti i componenti di varie famiglie della zona, abitanti in un insediamento abusivo dei paraggi, per un totale di tredici minorenni e ventisei adulti. Questi ultimi sono stati tutti multati per violazione delle norme contro il coronavirus: 400 euro di multa ciascuno (la sanzione è ridotta a 280 euro se pagata entro cinque giorni).