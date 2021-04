L'uomo che festeggia i 50 anni con 40 invitati al ristorante

In barba a tutte le regole anti covid, un uomo ha deciso di festeggiare il suo 50esimo compleanno al ristorante con 40 persone invitate. È successo a Marano, popoloso comune della città metropolitana di Napoli, proprio alla vigilia del passaggio della Campania da zona rossa a zona arancione. I carabinieri della compagnia locale sono intervenuti in via Vito Moyo ieri sera, dopo una segnalazione, e hanno interrotto la festa.

Tutte le persone presenti all'interno del ristorante - il festeggiato, gli invitati e anche il titolare del locale - sono state multate per violazione delle norme anti contagio da coronavirus. Dovranno pagare una multa da 400 euro ciascuno, ma la sanzione è ridotta a 280 euro se pagata entro cinque giorni. Il ristorante è stato chiuso per cinque giorni. I carabinieri hanno accertato anche che diverse persone erano al di fuori del proprio comune di residenza, oltre ad aver violato il coprifuoco serale fissato alle 22.

