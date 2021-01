Compie 17 anni e regala 21 torte agli amici per festeggiare: "La distanza non separa le persone"

L’idea di Marta, studentessa di Gallipoli, per il suo compleanno. Insieme alla mamma ha preparato i dolci e li ha fatti recapitare ai compagni con un biglietto per ognuno di loro

“La distanza non separa le persone”. Con questo messaggio, scritto su un biglietto, una studentessa di Gallipoli (Lecce) ha fatto recapitare a i suoi amici di sempre delle torte per festeggiare così il suo 17esimo compleanno, lontani ma vicini.

Questa l’idea della giovane Marta, che non potendo avere un compleanno tradizionale e “affollato” ha trovato un modo insolito e personalissimo per accorciare quelle distanze che la pandemia ci ha imposto.

Niente festa per il covid, Marta regala 21 torte a domicilio ai suoi amici

Insieme a mamma Giulia, Marta ha iniziato a organizzare la sua sorpresa. In casa sono state preparate 21 torte cheesecake regalo, guarnite e confezionate per l’occasione e accompagnate da un messaggio personalizzato per ogni amico e amica che di lì a poco le avrebbe ricevute. Ieri sono partite le consegne a domicilio nelle case degli amici di Marta, sparsi nei vari paesi dell’hinterland gallipolino.

L’idea di Marta è diventata in breve tempo virale e sono stati tanti quelli che hanno ringraziato la studentessa del liceo Quinto Ennio per aver animato questo compleanno a distanza che ha reso per un giorno meno amara la lontananza tra i ragazzi con un abbraccio virtuale che non ha infranto nessuna norma anticovid ma ha portato ugualmente calore e affetto.