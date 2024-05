Panico al Comune, impiegato armato di coltello tenta di aggredire il dirigente

Momenti di panico oggi, 17 maggio, nella sede del Comune di Caserta. Un dipendente ha tentato di aggredire il dirigente che ha, tra le sue deleghe, quella al personale. L'uomo, armato di coltello, ha cercato di fare irruzione nell'ufficio del dirigente, al terzo piano del Municipio in piazza Vanvitelli.

Solo la pronta reazione della vittima ha evitato il peggio. Il dirigente è riuscito a chiudere la porta in tempo, l'aggressore ha sfogato la sua ira colpendo la porta a calci e con lo stesso coltello prima di fuggire. Gli altri dipendenti, terrorizzati, si sono barricati negli uffici. La polizia ha poi bloccato l'aggressore in piazza Mercato, a poche centinaia di metri dal Comune. Addosso gli sono stati trovati un coltello e un paio di forbici. È stato condotto in questura.