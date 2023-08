Rissa dopo il concerto: 18enne usa spray al peperoncino

Serata di Ferragosto movimentata a San Leone, zona balneare di Agrigento, dove è scoppiata una rissa subito dopo il concerto di Elettra Lamborghini. Un diciottenne è stato arrestato per rissa, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi. È accusato di usato lo spray al peperoncino sia contro i poliziotti intervenuti per riportare la calma sia contro quanti erano nel piazzale dell'ex eliporto per il concerto.

Come si legge su AgrigentoNotizie la rissa è scoppiata mentre la folla defluiva dal piazzale dopo lo spettacolo. Coinvolti altri tre o quattro giovani, non ancora identificati. I poliziotti oltre a controllare l'area del concerto hanno ispezionato l'attiguo slargo dell'ex eliporto e hanno assistito all'inizio del tafferuglio, intervenendo subito per evitare che qualcuno potesse farsi male. È proprio mentre gli agenti cercavano di riportare la calma che il 18enne avrebbe lo spray al peperoncino. È riuscito così a scappare, ma è stato rincorso e subito fermato dai poliziotti. Non è chiaro per quale motivo sia divampata la rissa, il diciottenne ha riferito di aver chiesto un passaggio che gli è stato negato.

