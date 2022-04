Concorsi truccati all'Università, docenti indagati e perquisizioni

Incarichi assegnati non per merito, ma in base ad aiuti, amicizie e favori. E' l'ombra che si allunga su alcune selezioni all'università di Genova. E' scattata l'indagine e la guardia di finanza oggi, 28 aprile, si è presentata in ateneo per effettuare delle perquisizioni. Sette docenti sono indagati a vario titolo - spiegano gli inquirenti - per i reati di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, turbata libertà degli incanti, traffico di influenze illecite e rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio.

Le procedure dubbie riguardano gli assegni di ricerca in diritto tributario, diritto costituzionale, in istituzioni di diritto pubblico, in diritto costituzionale nonché per il posto di ricercatore a tempo indeterminato di tipo B in diritto costituzionale, e ancora la procedura valutativa per un posto di professore associato di diritto costituzionale.

"In relazione a tali procedure - spiegano gli inquirenti - sono in corso di esecuzione provvedimenti di esibizione atti e documenti nonché acquisizioni informatiche presso gli uffici amministrativi e il centro elaborazione dati dell'ateneo".