"Concorso pilotato per favorire la fidanzata", primario e medico dovranno fare volontariato

Faranno volontariato per 120 ore, massimo di sei a settimana, per un anno. Così potranno estinguere il reato, senza andare a processo. La messa alla prova, una procedura prevista per i reati di minore rilevanza sociale, è stata accolta ieri dal gup Francesca De Palma per un primario dell’ospedale di Torrette di Ancona e un suo stretto collaboratore che lavorava nel reparto di Otorinolaringoiatria fino a tre anni fa. Entrambi erano finiti nell’inchiesta della guardia di finanza per un concorso indetto dall’azienda relativo a un posto da logopedista, con incarico a sei mesi. A superarlo, su 40 partecipanti, era stata la fidanzata (oggi 30enne) del collaboratore (un otorino).

Il test era una prova di trenta domande a risposta multipla. Quesiti difficili, che andavano anche oltre le competenze della figura medica richiesta. Questo particolare, e il fatto che l'elenco delle domande da sottoporre ai candidati era stato consegnato alla commissione d'esame solo il giorno della prova senza essere condiviso prima tra i componenti, è bastato per insospettire la guardia di finanza. Alle fiamme gialle erano anche giunte segnalazioni sul concorso.

La prova è stata sostenuta ad aprile del 2019. Stando all’indagine l'otorino, 37enne calabrese, avrebbe passato le domande della prova alla sua ragazza, consentendole di vincere e raggiungerlo dalla Calabria ad Ancona. Il giovane dottore era stato infatti incaricato, in qualità di stretto collaboratore, dal primario del suo reparto (56enne che presiedeva la commissione d'esame per il concorso) di preparare il test. Il medico, che lavora ancora a Torrette, difeso dall’avvocato Roberto Marini, ha sempre negato di conoscere il legame tra il suo collaboratore e la candidata. Entrambi sono stati accusati di divulgazione di segreto d'ufficio. Sul computer del 37enne (non lavora più a Torrette perché si è trasferito) i militari avrebbero ritrovato le tracce delle domande che sarebbero poi state passate, attraverso una pennetta, al computer del primario (che fu sequestrato). I finanzieri si sono avvalsi anche di intercettazioni telefoniche e ambientali nelle quali, anche se non si fa riferimento a un accordo tra le parti, emergerebbero frasi del tipo "quella roba è pronta" riconducibili al test d'esame che la 30enne avrebbe avuto in anteprima. La verifica della messa alla prova è stata fissata per novembre del prossimo anno. Nell’udienza che si terrà la giudice valuterà se è andata a buon fine o meno. Il collaboratore era difeso dall’avvocato Franco Argentati.