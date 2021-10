L'assassino di Don Malgesini condannato all'ergastolo

Ridha Mahmoudi, tunisino di 53 anni, è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di don Roberto Malgesini avvenuto in piazza San Rocco a Como il 15 settembre 2020.

L'accusa, rappresentata dal pm Massimo Astori, come riferisce Quicomo, è riuscita a provare la premeditazione mentre non è stata accolta la tesi dell'incapacità di intendere e di volere avanzata dal difensore di Mahmoudi, l'avvocato Sonia Bova.

La pronuncia, in primo grado, è arrivata dalla Corte d'Assise di Como ma la difesa ha già annunciato che ricorrerà in appello.

Don Malgesini, il 'prete degli ultimi', fu ucciso poco prima delle 7 del mattino. Il sacerdote stava caricando l'auto con cibo e bevande per i senzatetto quando fu aggredito da Mahmoudi: venticinque coltellate sferrate con rabbia in poco meno di 4 minuti, come testimoniano le telecamere della zona. Poi il tunisino camminò fino alla caserma dei carabinieri per costituirsi: "ho ammazzato il parroco di San Rocco".