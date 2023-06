Zio andava a prendere la nipote a scuola e la violentava

L'orco era la zio. Un uomo di 65 anni è stato condannato a nove anni di carcere dal tribunale di Asti per violenza sessuale nei confronti della nipote. Gli episodi finiti nel mirino degli inquirenti risalgono a 10 anni fa quando la ragazzina, all'epoca di 14 anni, venne affidata dai genitori allo zio, il marito della sorella della mamma della ragazza. L'uomo, secondo quanto appurato in sede processuale, costringeva la giovanissima a subire atti sessuali, in particolare, si legge negli atti, "dopo averla prelevata da scuola e averla condotta dal dentista, la accompagnava sempre in casa sua dove, approfittando dell'assenza della moglie, la violentava".

Per lunghi anni la giovane tenne per sé quel terribile segreto, fino a quando nel 2020 dopo essersi confidata con alcuni amici andò dai carabinieri e denunciò tutto. Indagini, rinvio a giudizio, processo e condanna. Stabilito anche un risarcimento da quantificare in sede civile e una provvisionale di 100mila euro. "Non c'è sentenza né ci sono risarcimenti che possano rimediare al danno subito dalla mia assistita - ha commentato l'avvocato della ragazza - ma c'è grande soddisfazione tecnica. Questa sentenza premia innanzitutto il lavoro eccellente svolto dalla procura e dal pm, e la capacità della mia assistita nel determinarsi a sporgere denuncia. Una speranza per le tante vittime di violenza, che possano trovare la forza di spezzare la catena e riemergere, riprendendo in mano la propria vita".