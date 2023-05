"Fammi scendere qui": il conducente del bus si rifiuta e viene pestato

Ha chiesto al conducente del bus Atac della linea 412 di scendere in un punto dove non è prevista fermata e, incassato il rifiuto, lo ha aggredito. Lo ha colpito con un pugno facendolo sbattere sulla porta che delimita il posto guida, stordendolo. La violenza si è consumata intorno alle 20 di lunedì 8 maggio a Roma in via Tuscolana, all'altezza del civico 200.



Sul posto i carabinieri della stazione San Giovanni. L'autista, un romano di 54 anni, è stato liberato dai vigili del fuoco, visto che era ancora intrappolato dalla porta bloccata del mezzo. È stato portato al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni. I medici lo hanno giudicato guaribile in 20 giorni per la lussazione della spalla destra. Al vaglio dei militari i filmati delle telecamere del bus. È caccia all'aggressore.