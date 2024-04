Tranciano i denti al coniglio e lo abbandonano nel parco

Un coniglio maschio adulto di razza ariete (una varietà di piccolo coniglio domestico) è stato trovato nella mattinata di sabato 27 aprile nel parco pubblico vicino a via Sauro a Orbassano, comune della città metropolitana di Torino. Qualcuno gli ha tranciato gli incisivi, probabilmente con una tenaglia o una tronchese, e per non curarlo lo ha abbandonato.

L'animale è stato affidato ai veterinari del centro animali non convenzionali (Canc) di Grugliasco, che lo hanno chiamato "Gin" e ora lo stanno curando.

"È in pessime condizioni a causa della malocclusione dentale - hanno spiegato i veterinari -. Aspettiamo di stabilizzarlo in modo che sia in grado di sopportare l'anestesia per levargli i denti che crescono storti e gli impediscono di mangiare da solo. Intanto lo nutriamo con la siringa".