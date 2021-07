Il consigliere civico eletto da "civico" con la Lega che ha sparato al suo ex socio dopo una lite

A Licata, in provincia di Agrigento, un imprenditore consigliere comunale eletto "da civico" con la Lega è stato denunciato in stato di libertà per tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco perché accusato di aver sparato quattro colpi di pistola contro il suo socio in un'attività di onoranze funebri, rimasto ferito al braccio sinistro. La vittima, un anziano di 71 anni, è stato raggiunto solo da uno dei quattro colpi sparati e in ospedale i medici gli hanno diagnosticato una prognosi di venti giorni.

Grazie alla visione delle immagini di alcuni impianti di video sorveglianza della zona è stato possibile ricostruire come al culmine di una lite tra due persone, uno dei due 'contendenti' abbia estratto una pistola ed esploso quattro colpi all'indirizzo del rivale. "La lite pare sia scaturita da alcune controversie economiche legate all'attività commerciale che i due gestiscono", hanno spiegato i carabinieri.

Poco dopo '’aggressione, l’imprenditore si è presentato in caserma insieme al proprio avvocato confessando quanto accaduto poco prima, facendo anche ritrovare la pistola usata, un revolver calibro 22 illegalmente detenuto e il relativo munizionamento. L'arma e le munizioni sono state poste sotto sequestro a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'uomo si chiama Gaetano Aronica, 48 anni, ed è stato eletto nel 2018 con la lista “Lega noi con Salvini”.

In una nota la sezione della Lega di Licata ha precisato che "il consigliere comunale Gaetano Aronica non è tesserato, né ricopre o ha ricoperto altri ruoli all'interno" del partito" e che alle amministrative del 2018 "era sì candidato nella lista della Lega, ma non si é mai dichiarato della Lega all'interno del consiglio comunale, ed è da anni un consigliere civico, addirittura per un periodo a sostegno dell'attuale sindaco". Nel dichiarazione la Lega invita chi lo ha fatto a "voler rettificare quanto erroneamente affermato, attribuendo ad Aronica un'appartenenza politica non corrispondente alla realtà dei fatti".