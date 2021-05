Il consigliere di Fratelli d'Italia che regala il libro di Giorgia Meloni al liceo

Portare il libro di Giorgia Meloni nelle scuole. L'iniziativa, destinata a far discutere, è di Nicola Franco, capogruppo di Fratelli d'Italia nel Municipio VI di Roma. Franco ha spiegato a RomaToday che giovedì mattina insieme ad altri attivisti regalerà il libro agli alunni del liceo Amaldi di Tor Bella Monaca. Una risposta indiretta alla libraia Alessandra Laterza, titolare dell'unica libreria del quartiere, che nei giorni scorsi aveva postato su facebook una foto del libro di Giorgia Meloni, da titolo 'Io sono Giorgia' accompagnata da una didascalia: "Io sono una libraia e questo libro non lo vendo, mejo pane e cipolla che alimentare questo tipo di editoria".

Raggiunta da RomaToday Laterza aveva poi spiegato: "La mia libreria è un luogo di resistenza, di vero servizio sociale. Il mio sentire è diverso da quello di Giorgia Meloni, il sottotitolo fa riferimento alla sua storia, la conosco e proprio per questo non ho intenzione di venderlo, non si tratta di censura ma di cosa si vuole comunicare. Le presentazioni in libreria hanno sempre avuto uno scopo educativo, morale e etico e nel pensiero di Meloni non c'è qualcosa che ho piacere di raccontare. Sicuramente avrà altrove la sua visibilità". Una scelta legittima (la censura è ben altra cosa), ma che aveva dato la stura alle polemiche e all'indignazione di molti esponenti di centrodestra.

"Non credo che la libraia conosca la storia di Giorgia" ha commentato Nicola Franco annunciando l'iniziativa di giovedì. "È stata abbandonata dal padre all'età di tre anni, si è rimboccata le maniche e ha costruito, con non pochi sacrifici, la sua vita e la sua carriera. Avrebbe potuto fare scelte più semplici ma ha preferito lottare, pagando anche lo scotto dei pregiudizi". "La storia di Giorgia è un esempio" ha concluso il consigliere, "soprattutto per i giovani".