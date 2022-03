"I soliti ladri meridionali...": il post choc di un consigliere comunale

Che un tifoso doc non digerisca la sconfitta della squadra del cuore è fisiologico, ma il consigliere comunale di Udine Carlo Pavan, del Carroccio, al termine di Napoli-Udinese si è lasciato andare a commenti che vanno ben oltre la passione sportiva. "I soliti ladri meridionali...Anche un orbo avrebbe visto...", ha scritto su Facebook dopo il match, vinto dagli azzurri per 2-1. Poi ha rincarato la dose: "Meridionali per non dire napoletani di m…., fate schifo”.

Pavan si è affrettato a cancellare il post ma è servito a ben poco. Sul caso è intervenuto anche il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, che ha voluto prendere le distanze dal suo consigliere: "Come sindaco di Udine e come sostenitore dell’Udinese sono molto dispiaciuto per le parole offensive e volgari usate da un consigliere della maggioranza che mi sostiene. Nel calcio dovrebbe vincere sempre la competizione sportiva. Le partite non dovrebbero diventare, come spesso accade, l’arena per scambiarsi insulti. Un abbraccio particolare ai sostenitori del Napoli che vivono e lavorano a Udine e onorano il buon nome della nostra città".

Una presa di posizione che era stata sollecitata da più parti. Dal presidente del Club Napoli Udine Pietrangelo Chierchia, che auspicava una presa di posizione dell’Amministrazione comunale; ma anche dai consiglieri di opposizione che hanno chiesto le dimissioni immediate di Pavan.