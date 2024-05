"Il conto è troppo alto": lite furiosa al ristorante, accoltellato il titolare

Una lite furibonda, scoppiata per un conto ritenuto troppo alto da un cliente, è terminata con l'accoltellamento del titolare del ristorante. La violenta aggressione è avvenuta nel pomeriggio di ieri, mercoledì 1° maggio, in un locale del lungomare situato a lido di Latina: la vittima, un uomo di 65 anni, gestore dell'esercizio sul lungomare, è stato trasportato dai figli all'ospedale Santa Maria Goretti, dove i medici lo hanno subito soccorso e stabilizzato.

Contro troppo alto: ristoratore accoltellato

Come confermato anche dalla questura a LatinaToday, alla base del gesto ci sarebbe stato un diverbio con un gruppo di clienti per un conto ritenuto troppo salato. Durante la discussione si sono alzati i toni, poi un uomo arrivato a pranzo con una comitiva di amici ha estratto un coltello e si è scagliato contro il titolare ferendolo all'addome. Il gestore è stato trasportato in pronto soccorso, in condizioni non gravi. Sul caso invece stanno indagando gli investigatori della polizia cercando di ricostruire l'accaduto e di rintracciare il responsabile.

"Episodio di gravità inaudita"

Il sindaco di Latina, Matilde Celentano, ha espresso la sua vicinanza al ristoratore aggredito: "L’episodio avvenuto nella giornata di ieri in un locale della marina di Latina è di una gravità inaudita. Mi sono immediatamente messa in contatto con il figlio del titolare del locale, per portare la vicinanza dell’amministrazione tutta al padre, che ha subito un complicato intervento chirurgico e si trova al momento ricoverato all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina".

"Nelle prossime ore mi recherò personalmente a trovarlo, convinta che la vicinanza delle istituzioni sia di fondamentale importanza quando si verificano episodi di tale gravità - continua - A nome dell’amministrazione e dei cittadini di Latina che rappresento auguro alla vittima dell’episodio di violenza una pronta guarigione e confido nel lavoro delle forze dell’ordine, che possano identificare al più presto i responsabili e fare luce sulla vicenda".