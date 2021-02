Troppe auto fuori dal locale, arrivano i vigili: nel ristorante c’erano 40 clienti seduti ai tavoli

Durante un controllo la polizia municipale di Arezzo ha scoperto una quarantina di persone all’interno di un ristorante senza che il locale avesse la capienza prevista dalle normative anti Covid.

Passando in zona Pescaiola, intorno alle 17.30 di domenica 7 febbraio, una pattuglia della municipale è stata attirata dalla presenza di numerose autovetture che sostavano fuori dal locale.

All’interno, gli agenti hanno capito subito che il locale non rispettava le norme anti-Covid: i clienti, almeno quaranta, stavano consumando seduti in tavolate di oltre dieci persone.

Gli agenti a quel punto sono intervenuti e hanno contestato immediatamente al titolare la violazione amministrativa, disponendo, come previsto, l’immediata chiusura del ristorante per cinque giorni fino al 12 febbraio compreso.

Oltre 2000 clienti seduti ai tavoli al ristorante giapponese: il caso a Torino

Continuano in tutta Italia i controlli per le normative anti Covid finalizzate alla limitazione del contagio. A Torino nei giorni scorsi la polizia locale è intervenuta con una pattuglia in borghese in un ristorante giapponese di via Carlo de Boucheron, a due passi da piazza Statuto, scoprendo oltre duecento persone sedute ai tavoli per il pranzo della domenica: troppe per poter garantire il distanziamento previsto dalle norme contro il coronavirus.

Oltre al provvedimento di chiusura, per il gestore è scattata anche una multa di 800 euro. I clienti presenti sono stati fatti uscire (ad alcuni il locale ha lasciato un buono per poter consumare una nuova cena), mentre quelli rimasti fuori non sono potuti entrare.