Il racconto del controllore picchiato sul bus: "Colpito con un pugno e spinto contro le porte"

Colpito con un pugno e scaraventato contro le porte del bus. Ancora dolorante - e sotto shock - per la brutale aggressione subita mentre svolgeva il suo lavoro di verificatore di titoli di viaggio, un giovane controllore di Brescia Trasporti racconta a BresciaToday.it quanto accaduto nella tarda mattinata di venerdì 18 novembre.

Tutto è cominciato quando sull'autobus della linea 13, partito da Gussago e diretto all'ospedale Poliambulanza, a Brescia, è salito un 39enne straniero, sprovvisto di biglietto. Dopo essere stato invitato a pagare la corsa, l'uomo avrebbe estratto una banconota da 20 euro. Secondo le procedure di Brescia Mobilità tuttavia si può acquistare il biglietto a bordo solo tramite carta di credito e bancomat, oppure consegnando la somma esatta (il costo della corsa è 2 euro): gli autisti non possono infatti elargire resti. A quel punto, il 39enne sarebbe quindi stato invitato a scendere ed è proprio in quel momento che avrebbe completamente perso le staffe.

Brutale aggressione sotto gli occhi dei passeggeri

"Prima mi ha ricoperto di insulti - racconta a BresciaToday il 22enne vittima dell’aggressione, che preferisce mantenere l'anonimato - poi mi ha tirato un pugno in faccia, spaccandomi il labbro. Infine mi ha spinto con forza contro le porte centrali del bus e ho battuto con violenza la schiena".

La brutale aggressione è avvenuta sotto gli occhi degli altri passeggeri che avrebbero ripreso la scena con gli smartphone. A bordo erano presenti anche le telecamere interne del mezzo di trasporto.

Ad evitare che la situazione degenerasse ulteriormente ci ha pensato l’altro controllore presente: avrebbe allontanato il passeggero violento e soccorso il 22enne. Nel frattempo l’autista ha fermato il bus e fatto scattare la chiamata al numero unico per le emergenze.

Pochi minuti più tardi sul posto è sopraggiunta una volante della polizia di stato che ha identificato il 39enne. Il controllore si è poi recato in ospedale, alla Poliambulanza, dov’è stato medicato - avrebbe riportato lesioni giudicate guaribili in 6 giorni - e da dove è scattata la denuncia (per lesioni personali e interruzione di pubblico servizio) nei confronti del 39enne.

"Ho paura che accada di nuovo"

Restano i dolori, l'amarezza e la paura: "Non so se riuscirò a rientrare a breve al lavoro - spiega il 22enne -. Ho ancora dei forti dolori alla schiena e sono molto spaventato per ciò che è successo: per fortuna questa volta me la sono cavata, ma chi mi assicura che non accadrà di nuovo?. Non siamo affatto tutelati e non possiamo fare nulla per fermare queste persone: dobbiamo sempre attendere l’arrivo delle forze dell’ordine".