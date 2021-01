Terrore in autostrada: contromano per 40 km, la polizia lo ferma sparando alle gomme

Momento di paura oggi lungo l’autostrada A1 nei pressi di Firenze. Un uomo ha percorso circa quaranta chilometri contromano, finché non è stato bloccato dalla polizia, che ha trovato poi nell’auto un’ascia, un coltello e una roncola.

L’uomo, secondo quanto ricostruito, è entrato in autostrada forzando un casello all’altezza del casello di Rioveggio per poi dirigersi a tutta velocità in direzione di Firenze in senso contrario alla marcia.

Contromano in autostrada, l'inseguimento sulla A1

Le pattuglie della Polstrada si sono messe all’inseguimento e sono riuscite, con grande difficoltà e rischio, a fermarlo. Per interrompere la sua folle corsa è stato necessario sparare alcuni colpi di pistola contro la macchina, a scopo intimidatorio, mirando alle gomme. Gli agenti poi sono riusciti a “cinturare” l’auto e a bloccare definitivamente la vettura.

Alla guida dell’auto c’era un 34enne originario di Vicenza con cittadinanza americana. Nell’auto aveva un’ascia, un coltello e una roncola. Non ubriaco ma visibilmente alterato, è stato fermato per resistenza e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Ora dovrà comparire davanti al tribunale di Prato.