Esce per fare la spesa a Trento e arriva a Bergamo: tutto contromano in autostrada

Era uscito per fare la spesa ma dalla provincia di Trento si è ritrovato a Dalmine, in provincia di Bergamo, in contromano in autostrada. Un anziano ottantenne ha seminato il panico con la sua vecchia Twingo lungo la A4, tra Bergamo e Milano. Gli automobilisti se lo sono visti venire incontro e non è chiaro quanti chilometri abbia percorso il pensionato. Di sicuro, ha fatto almeno un paio di volte inversione, in autostrada, tra Bergamo e Capriate, imboccando sempre contromano anche lo svincolo di Dalmine, ma senza uscire dal casello.

La polizia stradale di Seriate lo ha intercettato vicino a Capriate: viaggiava verso Bergamo ma diretto in senso opposto, nella corsia per Milano. Era confuso e molto spaventato dal traffico e dalle luci. L'uomo ha spiegato che era uscito per fare la spesa, dirigendosi verso Bolzano. Non sapeva dove si trovasse. Lo hanno calmato, si sono fatti dare le chiavi e lo hanno portato in sede, facendolo anche visitare dal 118. Ora attende l'arrivo dei figli per rientrare a Trento: inevitabili multe e sospensione della patente.