Contromano in autostrada a 90 km/h: ritirata la patente a un camionista, il video

Poteva finire male. Un autotrasportatore di nazionalità ucraina ha percorso contromano un tratto dell'autostrada Torino-Savona, a bordo del suo camion. Più precisamente dall'uscita dell'area di servizio di Priero a Ceva. In direzione Torino invece che in direzione di Savona.

L'uomo è stato fermato dagli agenti della polizia stradale di Mondovì all'uscita di Ceva, dopo una raffica di segnalazioni arrivate alla centrale operativa della polstrada.

Un video girato da un altro automobilista - e che vi mostriamo, dopo essere diventato virale tra i social - immortala quasi un minuto di viaggio contromano di questo autotrasportatore che stava procedendo a velocità piuttosto sostenuta: "Vai ai 90 km/h", spiega la voce del conducente che sta riprendendo la scena.

Le auto che procedevano lungo la A6 verso la Liguria si sono trovati davanti il tir. Per fortuna, non si è verificato alcun incidente. Ma l'autotrasportatore non si è accorto dell'errore. Neanche quando numerosi automobilisti, dall'altra carreggiata, hanno provato a richiamarlo suonando ripetutamente il clacson. Per l'autista è scatata una multa da 2mila euro, il ritiro della patente e il fermo del camion.

Con il camion contromano in autostrada Torino-Savona: il video