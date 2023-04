Contromano con l'auto: la folle manovra ripresa dalla dashcam

Un'altra tragedia sfiorata, l'ennesima imprudenza al confine tra la Strada Statale 36 e la Strada Statale 38. Come testimoniato da un lettore di SondrioToday.it, che ha ripreso le immagini con la dash cam posizionata sulla sua auto, nei giorni scorsi, per l'esattezza mercoledì, attorno alle 17:30 un automobilista ha imboccato la superstrada in direzione Lecco, dopo la curva del trivio di Fuentes.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo pochi istanti, però, lo stesso automobilista si è reso conto di aver sbagliato direzione di marcia e ha allora deciso, senza evidentemente curarsi della sicurezza sua e degli altri automobilisti in transito in quel momento (per fortuna non numerosi) di invertire il proprio senso di marcia con una manovra che lo ha praticamente portato a fermarsi al centro della carreggiata. Poi, non pago, l'automobilista stesso ha percorso poche decine di metri contromano e, sempre in contromano ha ripreso la rampa d'accesso alla superstrada.

"Tragedia sfiorata di un soffio - racconta il lettore di SondrioToday che ha ripreso ed ha assistito alla scena -, per fortuna c’ero solo io e un’altra auto e nessuno dietro di noi, altrimenti si sarebbe rischiato un tamponamento a catena come minimo".