Contromano sulla superstrada, si scontra con un auto e uccide il conducente

Ha imboccato contromano la superstrada Firenze-Siena scontrandosi poi frontalmente con una vettura che viaggiava nella giusta direzione: il conducente di quest'ultima macchina, un 28enne, è morto, mentre è rimastp ferito l'automobilista che procedeva in senso contrario, un trentenne.

L'incidente è avvenuto di notte lungo la carreggiata nord della superstrada nel comune di Monteriggioni nel Senese. Il trentenne ferito è stato trasportato in codice 2 in ospedale: non sarebbe in pericolo di vita. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.