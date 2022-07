Viaggiano in auto con oltre un milione nascosto nel passeggino

Viaggiavano in auto con oltre un milione di euro in contanti. Per questo è stata denunciata una giovane coppia, che stava percorrendo la A2, in provincia di Salerno, con anche il loro neonato. Tanto che le banconote sospette si trovavano nel bagagliaio, avvolte in una pellicola trasparente, dietro il passeggino del piccolo.

La scoperta è stata fatta dalla guardia di finanza, durante un controllo. L’auto è stata fermata nei pressi di uno svincolo autostradale. Le fiamme gialle hanno chiesto i documenti ai ragazzi e poi hanno deciso di controllare l’auto. Non appena aperto il portabagagli, i militari hanno trovato le banconote divise in mazzette di vario taglio. In totale un milione e duecentomila euro.

I finanzieri non hanno ricevuto dai due alcuna giustificazione sulla provenienza di quel denaro, apparso subito sospetto anche perché, in base ad una veloce ricerca, i due non avevano un reddito dichiarato tale da poter giustificare una simile somma. Così è finto tutto sotto sequestro e la coppia è stata denunciata alla Procura.