Coppia morta in auto: li hanno trovati abbracciati

Insieme nella vita e nella morte. Una coppia - lei 39 anni e lui 57 - è stata trovata morta nella serata del 9 novembre a Brescia. I corpi erano all'interno di un'auto parcheggiata in un garage in via Bartolomeo Montagna. Sono morti respirando il gas scarico dell'auto. Nessun dubbio da parte degli inquirenti: si è trattato di un duplice suicidio. I sanitari li hanno trovati abbracciati l'uno all'altra.

Secondo quanto si apprende, la tragedia è maturata in un contesto di depressione. La donna aveva avuto due figli da una precedente relazione e l'affido era condiviso con l'ex. Due giorni fa il papà della 39enne ne aveva denunciato dopo che la donna non si era presentata a prendere i figli piccoli. All'arrivo dei soccorsi, la coppia era morta.

