Due uomini si baciano, titolare dello stabilimento li caccia: "Non davanti ai bambini"

Una coppia di uomini sarebbe stata cacciata da uno stabilimento balneare del litorale pisano a causa di un bacio. Il fatto sarebbe accaduto ieri. I due fidanzati, che avevano noleggiato lettini e un ombrellone in uno stabilimento balneare, hanno raccontato di essere stati invitati ad andarsene verso sera "ufficialmente perché lo stabilimento doveva chiudere", ma hanno sottolineato che "è stato detto solo a noi e molte altre persone hanno continuato a restare in spiaggia". Alla richiesta di spiegazioni la titolare, riferendosi al bacio che i due si erano scambiati, avrebbe risposto dicendo che "certi atteggiamenti davanti ai bambini non vanno bene".

"Se un uomo viene ammazzato a mani nude in strada nessuno interviene. Ma se due ragazzi si baciano sulla spiaggia vengono cacciati. In Toscana non deve esistere spazio per l'omofobia. La traiettoria che sta prendendo il nostro Paese è preoccupante, va fermata il prima possibile". Così su Facebook Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana.

Articolo in aggiornamento