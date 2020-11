Coppia senza mascherina a passeggio in centro: parapiglia con i vigili, le immagini

Un parapiglia avvenuto in pieno centro a Pescara, tra lo sguardo attonito dei passanti. Tutto è nato dal rifiuto a indossare la mascherina e a fornire le generalità alle forze dell'ordine. Dopo gli inviti da parte della polizia municipale a rispettare le normative ministeriali, una coppia formata da un extracomunitario e da una ragazza italiana di 20 anni, ha reagito in malo modo scatenando una baruffa senza precedenti.

La coppia senza mascherina e il parapiglia con i vigili a Pescara

Erano le 18:30 circa di ieri pomeriggio, quando in corso Umberto I, angolo con via Cesare Battisti, i vigili urbani si sono avvicinati a due giovani che stavano passeggiando a volto scoperto, ignari (forse) della violazione al decreto emanato dal governo. Alla richiesta di attenersi alle regole e indossare la mascherina di protezione, entrambi hanno risposto di no, dichiarandosi contrari a questa imposizione, asserendo anche che la ragazza fosse in stato di gravidanza.

Un tira e molla che è poi degenerato quando è stato chiesto di fornire le generalità. Ne è nata una colluttazione durata diversi minuti con gli agenti che in cinque hanno provato a immobilizzare l'uomo. Neanche l'intervento della polizia ha placato l'uomo che ha continuato con la sua azione di resistenza. Dopo oltre mezz'ora i poliziotti sono riusciti ad avere ragione e a trascinare entrambi in questura.

La scena ripresa dai passanti con gli smartphone

Lui dovrà rispondere di lesioni, violenza, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, mentre la ragazza se la caverà con una denuncia a piede libero. La scena in pieno centro è stata ripresa con gli smartphone da diversi passanti e alcune persone hanno urlato contro l'azione degli agenti della polizia municipale ritenuta troppo violenta.

(Video Rete8 da YouTube)