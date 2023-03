Coppia di turisti trovata morta in casa

I corpi senza vita di due coniugi tedeschi sono stati trovati lunedì 6 marzo, a Montieri, in provincia di Grosseto, dove si trovavano nella loro casa delle vacanze in Maremma. Secondo una prima ricostruzione, la morte risalirebbe ad alcuni giorni fa e sarebbe stata causata dalle esalazioni di monossido di carbonio. Da giorni il figlio della coppia non riusciva a contattare i genitori, 82 anni il padre e 72 anni la madre. E anche i vicini hanno dato l'allarme insospettiti dall'assenza della coppia, Sulla tragedia indagano i carabinieri coordinati dalla procura di Grosseto.