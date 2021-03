Cinque coppie di scambisti si danno appuntamento in un parcheggio: multe anti-Covid per 4mila euro

Si sono incontrati in un parcheggio per celebrare una serata a dir poco caliente, a quanto pare dandosi appuntamento via chat: gli agenti però li hanno però beccati prima ancora che si togliessero i vestiti, interrompendo la 'festa'. E per loro, a conti fatti, è stata una fortuna. I fatti sono andati in scena domenica sera in un’area di sosta al confine tra Lonato e Calcinato, in provincia di Brescia, dove cinque coppie di scambisti sono stati intercettati dalla Polizia locale intercomunale di Bedizzole, Calcinato e Lonato e multati di 400 euro a testa per la violazione delle norme anti-Covid. In tutto dunque ben 4mila euro di multa.

Ma poteva andare peggio. Se gli agenti li avessero colti sul fatto, oltre alla multa per non aver rispettato le disposizioni per contenere l’epidemia, avrebbero rischiato anche una sanzione, ben più pesante, per atti osceni in luogo pubblico (che è reato depenalizzato). Gli scambisti, di età compresa tra i 38 e i 50 anni, risultano residenti in vari Comuni della Bassa Bresciana.