Coronavirus, sei positivi dopo una festa in parrocchia nel torinese

Sei persone sono risultate positive al coronavirus e due sono in isolamento dopo una festa parrocchiale organizzata alcuni giorni fa in una chiesa ad Avigliana, in provincia di Torino. Secondo quanto scrive Repubblica, la Asl avrebbe già ricostruito come si è diffuso il contagio, risalendo appunto alla festa.

Un uomo è stato sottoposto a tampone e poi risultato positivo. I suoi figli, scrive l’edizione torinese del quotidiano di largo Fochetti, “nonostante l’esito del tampone non fosse ancora arrivato, hanno ugualmente partecipato ala festa”, diffondendo il contagio ad altri.

"Il Sisp ha già preso in carico la situazione e attendiamo di confrontarci direttamente nelle prossime ore, quando arriveranno anche i risultati dei molti tamponi che sono già stati effettuati", ha spiegato a Repubblica il sindaco di Avigliana, Andrea Archinà. Repubblica dà conto anche di diverse chiamate arrivate ai centralini della Asl To3 dopo che si era sparsa la notizia dei contagi legati alla festa.

In vista della riapertura delle scuole, l’assessora all’istruzione Paola Babbini ha richiamato oggi l’attenzione della cittadinanza e delle famiglie sul rispetto delle disposizioni delle autorità sanitarie e dei dirigenti scolastici.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In Piemonte oggi si sono registrati 82 nuovi casi mentre scendono i ricoverati in terapia intensiva sono 8 (-1 rispetto a ieri). Quelli in altri reparti ammontano a 100 (-4 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1989. Dall’inizio dell’epidemia i casi totali di coronavirus in Piemonte sono state 33.753.