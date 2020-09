Sono positivi e vanno al bar: denunciati 4 giovani

Erano positivi al coronavirus e sarebbero dovuti rimanere in quarantena in attesa del tampone negativo, ma i carabinieri li hanno trovati al tavolino di un bar. È accaduto a Brescia dove quattro persone, tre uomini ed una donna, sono stati identificati mentre parlavano all'esterno di un bar del centro città. All'esito del controllo i quattro giovani risultavano inseriti e segnalati nella lista tenuta dall'ufficio Malattie Infettive come "positivi al COVID-19" e sottoposti alla restrizione sanitaria domiciliare.

I quattro sono stati, come previsto, denunciati per la violazione inerente l'inosservanza delle normative previste contro il coronavirus. Il locale è stato sottoposto a sanificazione.

I carabinieri hanno intimato loro di fare rientro nelle abitazioni per la via più breve, avendo cura di attuare gli obblighi sanitari riguardanti l’uso del dispositivi di protezione individuale e il distanziamento sociale.