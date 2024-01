Trovato un corpo carbonizzato dentro un'auto

Un'auto in fiamme, il corpo carbonizzato di una persona al suo interno. La scoperta è avvenuta in zona Lo Uttaro, a cavallo tra i comuni di Caserta e San Nicola la Strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, chiamati a spegnere l’incendio, e i carabinieri per i rilievi tecnici. Ancora da chiarire le circostanze in cui è maturato il decesso.

Indagini sono in corso per ricostruire l'accaduto. La vittima, probabilmente un uomo, non è stata ancora identificata. Secondo Attilio Nettuno, responsabile di CasertaNews, l'auto nella quale è stato trovato il corpo - una Fiat Grande Punto - è intestata a un 90enne di Caserta, residente in zona. Si pensa che possa trattarsi dell'anziano.

Al momento non si esclude che possa trattarsi di un gesto estremo, anche se non si escludono altre ipotesi. Il corpo è stato portato all'istituto di medicina legale di Caserta per l'autopsia, che dovrà fare chiarezza sull’identità della vittima e sulle cause del decesso.