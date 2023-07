Il corpo di un uomo priva di vita è stato trovato in strada

Macabro rinvenimento in strada. Il corpo di un uomo privo di vita è stato trovato a Roma, nel quartiere Alessandrino. Il cadavere è stato rinvenuto all'altezza del civico 728 di viale Palmiro Togliatti, all'altezza di una ditta di materiale edile. Secondo quanto riporta RomaToday, si tratterebbe di un cittadino romeno non ancora identificato, in quanto privo di documenti.

Sul posto, contattati dal 118, i carabinieri della stazione Roma Tor Tre Teste in contatto con i familiari della vittima per il riconoscimento ufficiale della salma che potrebbe arrivare anche tramite impronte digitali.

La salma è stata traslata al policlinico di Tor Vergata. Dai primi accertamenti si propende per una morte naturale. Sul corpo dell'uomo nessun segno di ferita. Indagano i militari dell'Arma.