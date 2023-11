Uomo corre nudo in mezzo alla strada tra auto e camion

La segnalazione ha corso veloce sulle pagine social. Così come, veloce, correva lui tra le auto. Un uomo completamente nudo correva in mezzo alla strada, tra le auto e i camion. È successo nei giorni scorsi a Erbusco (Brescia).

Come riporta BresciaToday, qualcuno lo ha immancabilmente filmato con lo smartphone e il video è diventato virale. Qualcuno avrebbe provato a fermarlo e a placarlo, anche per evitare che venisse travolto dai veicoli di passaggio sulla trafficata statale. Intercettato poi da un'ambulanza, l'uomo sarebbe stato portato in ospedale per accertamenti.

Non è chiaro se si sia trattato di una scommessa, una bravata o più realisticamente di una vicenda di disagio. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e la corsa tra le auto si è conclusa senza conseguenze serie.

Continua a leggere su Today.it...