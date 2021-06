Motorino in panne, lo spinge a mano: ragazzo di 16 anni travolto alle spalle e ucciso

Dramma a Corropoli, in provincia di Teramo. L'incidente in via Piane San Donato. Il 24enne alla guida è risultato positivo all'alcoltest, seppur nella fascia amministrativa, ed è stato denunciato per omicidio stradale