Corsa clandestina di pony, cocchiere sul calesse si schianta contro un'auto

Motorini, scooter di grossa cilindrata e poi un calesse trainato da un pony impegnati in una folle corsa nel traffico. Da un video postato su Instagram arrivano i momenti di una gara clandestina che si è svolta a Palermo, nel quartiere Albergheria. Difficile stabilire con certezza quando si sia svolta la sfida. Le immagini, pubblicate questa mattina dal canale web "Sicilia Vhs", mostrano una competizione tra due cocchieri a bordo dei rispettivi calessi.

Durante la folle corsa c'è stato un incidente. Uno dei due guidatori del calesse non è riuscito a rallentare né a scansare un'auto che lo precedeva. Uno scontro violentissimo che ha fatto volare in aria il conducente. Tra i commenti al video c'è qualcuno che sostiene che l'animale sia morto, ma anche in questo caso è difficile trovare conferme perché non risultano interventi da parte delle forze dell'ordine.

Gli investigatori, appresa l'esistenza del video che è diventato virale sul web, hanno avviato le indagini per risalire all'identità dei due sfidanti e dei tanti che, a bordo di scooter, hanno seguito la folle corsa.