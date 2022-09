Il trattore si ribalta, uomo rimane schiacciato e muore

Un uomo di 43 anni è morto a Falconara Albanese, in provincia di Cosenza, dopo essere stato schiacciato dal mezzo agricolo che stava guidando. Le cause dell'incidente sono ancora in corso, ma pare che il mezzo si sia ribaltato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Paola che sono riusciti a recuperare la salma dell'uomo, rimasta incastrata sotto il mezzo pesante. Le indagini sull'accaduto sono state avviate dai carabinieri.