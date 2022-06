Cade dal quad in pieno centro e batte la testa: muore a 40 anni

I soccorsi sono stati vani. Un uomo di 40 anni, Costantino Longu, è morto a Silanus, provincia di Nuoro, in pieno centro abitato, dopo essersi schiantato in quad. E' successo all'1 di notte in via Milano. Ha battuto la testa, non c’è stato nulla da fare, inutile l’intervento dei medici del 118. La vittima era dipendente di un’azienda di trasporti.

I carabinieri della stazione locale sono intervenuti sul posto per ricostruire la dinamica dei fatti: non ci sarebbero segnali di impatto con altri veicoli. Il sindaco di Silanus, Gian Pietro Arca, ha annullato la manifestazione "Primavera nel Cuore della Sardegna", per via del "grave lutto che ha colpito la nostra comunità". Profondo cordoglio in paese.

