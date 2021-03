Costanzo Merlin, l'uomo travolto dal trattore guidato dalla nipote

Un uomo di 61 anni, Costanzo Merlin, è morto nel pomeriggio di ieri, martedì 30 marzo, dopo essere stato investito da un trattore guidato dalla nipote. La tragedia è avvenuta a Sauze di Cesana, in provincia di Torino. Il 61enne stava lavorando nell'azienda agricola di famiglia, quando stato investito dal mezzo. La donna alla guida, nipote della vittima, è stata trasportata in stato di shock all'ospedale di Susa.

I carabinieri della stazione di Sestriere stanno indagando per ricostri la dinamica dell’accaduto. Da una prima ricostruzione, sembra che la vittima fosse seduta sulla benna del trattore e improvvisamente sia stata sbalzata in avanti, finendo sotto le ruote. I soccorritori, arrivati anche con l'elicottero, non hanno potuto fare nulla per salvare Merlin, che era deceduto sul colpo.