Nonna Anna sconfigge il Covid a 100 anni

Che tempra. A Cava de' Tirreni, città in provincia di Salerno in Campania, festa grande (con distanziamento) per Anna, centenaria che ha sconfitto il Covid-19 dopo una lunga battaglia durata ben 33 giorni.

Aveva avuto contatti con una persona contagiata a novembre, quindi è risultata positiva, cominciando ad accusare dei sintomi a inizio del mese scorso. Nonna Anna che già superò la Spagnola nel 1920, è stata supportata dalla Croce Rossa della città metelliana e da due affezionati nipoti.

Non è stata ricoverata: è rimasta sempre da sola in casa ma costantemente monitorata grazie ad una telecamera installata vicino al suo letto. Si è, infatti, negativizzata ad inizio dicembre, debellando il virus. La sua guarigione ha commosso tutti. Forza Anna.