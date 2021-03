Covid, la bimba di 11 anni ricoverata a Bologna è uscita dalla terapia intensiva: "Ha reagito alle cure"

Il post del Policlinico Sant'Orsola: "Abbiamo vegliato su di lei, l’abbiamo accarezzata, le abbiamo fatto ascoltare la sua musica preferita, le abbiamo parlato". La bambina non sarebbe più in pericolo di vita

"Le notizie che fanno bene. Le notizie che ci aiutano ad andare avanti: la bambina di 11 anni, ricoverata al Policlinico di Sant'Orsola in pericolo di vita, ha reagito alle cure ed è uscita dalla terapia intensiva". Lo annuncia lo stesso policlinico di Bologna sulla sua pagina Facebook. La bambina era arrivata in ambulanza al Sant'Orsola da Ferrara nella notte tra il 23 e 24 febbraio per complicanze legate al coronavirus ed era stata portata in terapia intensiva e intubata. Dopo un mese di lotta contro il virus ora la piccola sta meglio.

"Noi ci abbiamo sperato, ci abbiamo provato, ci abbiamo creduto. Abbiamo vegliato su di lei, l'abbiamo accarezzata, le abbiamo fatto ascoltare la sua musica preferita, le abbiamo parlato. Il nostro lavoro - si legge - è non lasciare mai soli i pazienti. Giorno e notte, senza pausa dai dispositivi di protezione per bere, mangiare e riposare, controllando i parametri vitali, sempre pronti a intervenire".

"Qui al Sant'Orsola continuiamo con determinazione il nostro lavoro di squadra per la cura di tutti i pazienti: 402 i posti letto dedicati al Covid allestiti al Sant'Orsola, di questi 100 di area critica, terapia intensiva e semi intensiva. Lo sforzo è pesantissimo per gli operatori e per l'organizzazione. In tutta Bologna e provincia - conclude il post - sono 1300 i posti letto Covid, come se tutti i 32 padiglioni del Policlinico di Sant'Orsola fossero un grande Covid Hospital. #soloinsiemesipuò".