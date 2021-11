Il Covid distrugge un'intera famiglia: la figlia muore pochi giorni dopo i genitori

Un’intera famiglia distrutta dal Covid: succede a Bertinoro, piccolo Comune in provincia di Forlì , dove una donna di 61 anni è morta dopo avere contratto il virus che aveva già ucciso i genitori ultraottantenni.

A confermare la notizia è stata la sindaca di Bertinoro, Gessica Allegni. La 61enne era stata inizialmente ricoverata in Malattie Infettive, ma la sua condizione si era aggravata al punto da rendere necessario lo spostamento in terapia intensiva. Una decina di giorni dopo la morte dei genitori è morta anche lei.

"Esprimo le mie più sentite condoglianze a familiari e amici, da parte mia e di tutta la comunità bertinorese. Ci piacerebbe non dover commentare più queste notizie ma purtroppo non possiamo dire di essere ancora usciti definitivamente dall'emergenza virus - ha detto Allegni - Non ci troviamo in una situazione di allerta, questo va detto, per la tranquillità di tutti, ma dobbiamo porre la massima attenzione all'utilizzo dei dispositivi di protezione e, mi sento di dirlo una volta di più, alla vaccinazione".

La sindaca ha poi lanciato un appello: "Dalle notizie che mi danno i nostri medici emerge chiaramente come gli effetti dovuti alla contrazione del Covid siano decisamente meno significativi nel caso in cui i contagiati siano vaccinati mentre la situazione peggiora, a volte gravemente, in caso contrario. Facciamo tesoro di questa consapevolezza".