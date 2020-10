"Mio marito morto di Covid a 55 anni senza patologie pregresse: il mostro esiste"

Un commento su Facebook, un commento di poche righe. Sta bastando per aprire gli occhi a molti, che ancora sottovalutano che può essere infausto l'esito della Covid-19 anche su pazienti non anziani e senza patologie pregresse. Lo racconta VeronaSera. A scrivere sulla pagina Facebook della testata TgVerona, telegiornale locale di Telenuovo, è una donna, che dopo aver letto l'ennesimo commento che nega l'esistenza del coronavirus e accusa i giornalisti di fare "terrorismo" o "disinformazione", racconta la sua esperienza. Tragica.

Daniela, di San Bonifacio, è rimasta vedova a causa del coronavirus. Al commento di un cittadino che chiedeva dati più precisi su due 55enni veronesi morti per Covid-19, lei ha risposto così: "Te la dò io la notizia certa. Uno di questi di 55 anni è mio marito (nel testo originale è scritto "da 55 anni è mio marito" ma l'intenzione non era quella di scrivere che i due sono sposati da 55 anni, l'intenzione era quella di evidenziare che il marito aveva 55 anni, come riportato dagli stessi dati dell'Ulss 9 Scaligera, ndr)" morto domenica 25 alle 20.25 per polmonite da Covid, intubato da 15 giorni, senza e dico senza patologie".

"Ha solo preso il Covid. E non è fare terrore ma informare che questo mostro c'è".

Al 22 ottobre, secondo Iss, l'età media dei pazienti deceduti e positivi a SARSCoV-2 è 80 anni (mediana 82, range 0-109, Range InterQuartile - IQR 74-88). Le donne sono 15.719