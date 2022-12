In isolamento per Covid, si toglie la vita in ospedale

Un paziente di 57 anni, in isolamento per Covid, si è tolto la vita in ospedale: è successo nella tarda serata di mercoledì 7 dicembre al Santissima Trinità di Cagliari. L'uomo si è tolto la vita in una delle sale interne della struttura sanitaria. La direzione dell'Asl ha disposto un'indagine interna. Sul posto sono immediatamente arrivati il Direttore sanitario della Asl di Cagliari Roberto Massazza e le forze dell'ordine; il magistrato di turno ha subito disposto la perizia medico-legale.