Diventa positivo al Covid dopo 40 giorni in ospedale, adesso è in coma: "Maledettamente assurdo"

Un uomo di 54 anni di Porto Torres era stato ricoverato il 20 dicembre 2020 in ospedale a Sassari per un problema alla spina dorsale di cui soffre da tempo. Ora lotta per la vita

Ora è in coma indotto, e lotta contro il Covid. Non sarebbe dovuta andare così. Un uomo di 54 anni di Porto Torres era stato ricoverato il 20 dicembre 2020 in ospedale a Sassari per un problema alla spina dorsale di cui soffre da tempo.

Diventa positivo al Covid dopo 40 giorni in ospedale: è in coma

Il 29 dicembre era stato trasferito in un reparto di degenza. I tamponi regolarmente effettuati erano sempre negativi. Dopo quasi 40 giorni di degenza in ospedale è purtroppo risultato positivo al coronavirus. I sintomi non sembravano essere particolarmente preoccupanti. L'uomo per un periodo parlava al telefono regolarmente con la compagna e i parenti. Poi la situazione è nettamente peggiorata: ora è in coma, in pericolo di vita.

La storia sta trovando ampio spazio sui giornali locali in questi giorni. La compagna dell'uomo, intervistata dall'Unione Sarda, parla di una situazione "maledettamente assurda. Spero solo che la situazione migliori. Dall'ospedale mi telefonano ogni pomeriggio, dalle 13 alle 15, per aggiornarmi sulle sue condizioni sanitarie. Qualche giorno fa mi hanno avvisato del trasferimento nel reparto rianimazione. Ma io lo avevo immaginato, non rispondeva più al telefono. Ora dicono che è stabile ma grave, la sua respirazione è molto precaria, tanto che è stato posto in coma farmacologico. Sono di natura fiduciosa ma temo il peggio. Prego solo Dio".

In Sardegna in questo momento sono 229 i pazienti ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-9 rispetto al giorno precedente), mentre sono 22 (+1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.641.